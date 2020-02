Aaron Ramsey cessione: il gallese arrivato in estate dall’Arsenal potrebbe già lasciare la Juventus. Dall’Inghilterra arrivano ulteriori conferme.

Da primo acquisto dello scorso mercato estivo, Aaron Ramsey potrebbe essere il primo ad andarsene nel prossimo. Il “Sun” afferma che la Juventus valuterà le offerte per il gallese. Qualche mese fa le prime voci giravano di uno suo possibile ritorno in Premier League (Manchester Utd, Everton e Arsenal). Ma i bianconeri continuano a credere nel classe 90 almeno fino a fine stagione. L’ex Arsenal e Cardiff se in questi sei mesi non convincerà la Vecchia Signora sarà un partente a fine stagione. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha bisogno di far cassa e le prestazioni del centrocampista fino ad oggi non convincono. Ricordiamo che i piemontesi hanno acquistato il calciatore a parametro zero. E se dovesse lasciare Torino partirebbe intorno ai 20 milioni di euro provocando una plusvalenza importante.

Ramsey cessione, ma Sarri crede in lui

Nonostante Aaron Ramsey non sia ancora sbocciato, l’allenatore Maurizio Sarri crede in lui. L’allenatore toscano ha sempre speso parole di gradimento per il numero 8. Ad oggi il gallese ha collezionato 12 partite e una rete. Non ha mai trovato continuità a causa della difficoltà nell’inserirsi nel gioco bianconero e di qualche acciacco. Soprattutto nelle ultime partite, dove con il ritorno di Douglas Costa l’impiego del centrocampista è stato raro. Ma l’infortunio dell’attaccante brasiliano potrebbe permettere a “Rambo” di avere più spazio. Lo scacchiere juventino nei prossimi match si affiderà a lui nel ruolo di trequartista. La soluzione tridente Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala dopo la brutta prestazione contro il Napoli al momento sembra lontana. Il 29enne ha voglia di giocare e di dimostrare al popolo bianconero di essere l’uomo giusto per la Juventus.

Di Fabio Chiappini