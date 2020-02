Situazione infortunio Bernardeschi: l’attaccante della Juventus è fuori causa da inizio febbraio per via di un problema muscolare, le sue condizioni.

Federico Bernardeschi infortunio, la situazione dell’attaccante toscano. L’esterno offensivo non dovrebbe prendere parte a Juve Brescia, partita che si giocherà domenica 16 febbraio per la 24/a giornata. Il calciatore era incappato in un contrattempo di natura muscolare poco prima della trasferta persa per 2-1 a Verona dai bianconeri sabato scorso. I canali web ufficiali del club campione d’Italia avevano fornito il seguente aggiornamento, con una nota che informava delle condizioni di Bernardeschi e dell’infortunio subito. “Federico Bernardeschi, dopo l’allenamento odierno, è stato sottoposto, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Pertanto la sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno”. Il comunicato risale allo scorso 4 febbraio. Da allora il giocatore sta osservando una tabella di recupero personalizzata.

Infortunio Bernardeschi, il probabile rientro

Difficile che l’attaccante possa fare parte del novero dei convocati per la partita casalinga contro il Brescia di domenica 16 febbraio. Nella più ottimistica delle previsioni la presenza dell’atleta potrebbe oscillare tra la panchina e la tribuna. Sembra plausibile invece un ritorno tra gli uomini a disposizione di Maurizio Sarri per SPAL-Juve di sabato 22 febbraio. Nessun dubbio invece su un ritorno a pieno regime in tempo per Lione-Juve, andata degli ottavi di finale di Champions League. Si giocherà mercoledì 26 febbraio alle 21:00.

