Infortunio Juraj Kucka. Il centrocampista crociato ha riportato una lesione di grado lieve della giunzione miotendinea del semimembranoso sinistro.

Infortunio Kucka. Brutta notizia in casa Parma. Gli emiliani dovranno fare a meno del forte centrocampista classe 87 per 3/4 settimane. Salterà di conseguenza il match di domenica contro il Sassuolo. Il fastidio del calciatore è avvenuto in allenamento. Gli accertamenti diagnostici sono stati negativi e hanno evidenziato una lesione di grado lieve della giunzione miotendinea del semimembranoso sinistro. Un duro colpo per lo scacchiere di mister Roberto D’aversa che considera lo slovacco insostituibile. Oltre a lui sarà assente anche Dejan Kulusevski che deve risolvere una iniziale sindrome retto-adduttoria.

Infortunio Kucka, chi gioca al suo posto?

L’ex Milan è considerato chiave nello scacchiere dei ducali. La grande duttilità di Kucka non è cosa da poco. Basti guardare l’ultimo match del Parma contro la Lazio, dove il soprannominato”Panzer” ha rivestito il ruolo di esterno alto nel tridente davanti. Una posizione da lui poche volte ricoperta, vista la grande caparbietà che mette a disposizione della squadra nel ruolo di mezzala. L’assenza del 32 enne permetterà a Siligardi, Sprocati e Gervinho (reintegrato in gruppo) di giocarsi una maglia da titolare al fianco di Cornelius e Caprari. Intanto segnaliamo che continuano le terapie per gli indisponibili Inglese, Sepe, Adorante e Barillà. Per quanto riguarda Brugman, è confermato che sarà in campo contro i neroverdi nonostante qualche acciacco. Stringerà i denti anche Iacoponi che nella giornata odierna è stato a riposo dall’allenamento, per una gastroenterite febbrile. In dubbio Dermaku in difesa.

Di Fabio Chiappini

