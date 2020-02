Infortunio Romero. Il difensore argentino a causa di una distorsione al ginocchio salterà il match di domani alle 18:00 contro il Bologna.

Christian Romero infortunio. Il calciatore non sarà presente nella sfida di domani contro il Bologna. Mister Stefano Nicola dovrà fare a meno del suo miglior difensore centrale. L’argentino si aggiunge alla lunga lista di indisponibili (Lerager, Schone, Ghiglione). Il classe 98 che domenica scorsa nella match vittorioso contro il Cagliari non era presente a causa di una squalifica, ha risentito un nuovo dolore al ginocchio rimediato nella sfida del 2 febbraio contro l’Atalanta. Difficilmente vedremo l’ex Belgrano in campo contro gli orobici. I preparatori atletici cercheranno di recuperare il giocatore in extremis ma il rischio di peggiorare la distorsione al ginocchio è un azzardo da non correre. In caso di assenza, il Genoa si schiererà nuovamente con Davide Biraschi e i due acquisti di gennaio Andrea Masiello e Adama Souamoro.

Infortunio Romero, Genoa a caccia dei 3 punti anche senza lui

L’arrivo dell’allenatore piemontese nella panchina ligure è stata una vera e propria benedizione per il Genoa. Nonostante i rossoblù navighino ancora in un mare pericoloso (18°posto), non è da sottovalutare che lo scacchiere di mister Nicola possa uscire dalla zona retrocessione. I suoi ragazzi grazie alla grande vittoria di domenica scorsa, hanno dato un segnale chiaro al campionato. Il grifone in Serie B non ci vuole tornare. E faranno di tutto per aggrapparsi alla zona salvezza. Davanti vanno forte. Vedasi il Lecce che anche domenica ha trionfato contro il Napoli al San Paolo. Ma la distanza dai pugliesi è a soli 3 punti e da qui alla fine del campionato può succedere di tutto. Domani contro il Bologna sarà estremamente importante vincere, ma non è per niente facile. La squadra di Sinisa Mihajlovic arriva da 3 vittorie consecutive ed è distante dal sogno Europa a solo un punto di distanza. Gli emiliani entreranno in campo affamati con la voglia di raggiungere quel sesto posto che tanto è desiderato dal presidente Joey Saputo. Una sfida decisiva per entrambi le compagini, ma con due obiettivi totalmente diversi. La posta in gioco è alta e domani il calcio italiano può godere di una sfida affascinante.

