Infortunio Sensi, il centrocampista dell’Inter si fa male in Coppa Italia, è l’ennesimo stop fisico in stagione. Il comunicato del club nerazzurro.

Doveva essere una annata straordinaria quella di Stefano Sensi, ma l’ennesimo infortunio tiene fuori il centrocampista dell’Inter. La sua prima stagione in nerazzurro si era aperta con ottime prestazioni in serie e con dei gol pesanti. Poi verso fine 2019 sono sorti dei problemi fisici con una regolarità spaventosa, e da allora l’ex centrocampista del Sassuolo, costato nello specifico 25 milioni di euro (5 subito ed altri 20 il prossimo giugno per il riscatto, n.d.r.) si è fatto male nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia di mercoledì 12 febbraio. Partita persa dagli uomini di Antonio Conte per 1-0. Proprio l’Inter ha fornito un aggiornamento sull’infortunio a Sensi. Una nota della società nerazzurra, comparsa sui propri canali web ufficiali, fa saprere quanto segue. “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima“.

Infortunio Sensi, che partite salterà e quando farà rientro

Per quanto riguarda la possibile data del rientro, è ipotizzabile che il calciatore possa tornare a disposizione di Conte nei primi giorni di marzo. Questo vorrebbe dire quasi sicuramente non vederlo nell’elenco dei convocati per Juve-Inter del prossimo 1° marzo. Il suo ritorno dovrebbe coincidere con Inter-Sassuolo di domenica 8 marzo alle 0re 12:30. O per Parma-Inter della settimana dopo, qualora lo staff medico interista voglia andarci coi piedi di piombo. Queste le gare che il calciatore salterà di sicuro.

Lazio-Inter (16 febbraio)

Ludogorets-Inter (20 febbraio)

Inter-Sampdoria (23 febbraio)

Inter-Ludogorets (27 febbraio)

Juventus-Inter (1°marzo)

