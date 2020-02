Pogba Juve, ne parla Mino Raiola. L’agente del francese ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport la possibilità di un ritorno.

Dichiarazioni importanti quelle rese da Mino Raiola sull’argomento Pogba Juve. L’agente del francese ha rilasciato parole importanti ai microfoni di “Sky Sport”. L’intervista è avvenuta al termine della sfida di Coppa Italia fra Milan e Juve. Come ci abitua da molti anni a questa parte il potente procuratore di origini campane non è un uomo da mezzi termini. Un personaggio che nel corso del tempo si è contraddistinto per essere coinciso e diretto. E cosi è stato anche questa volta, con lui che ha rilasciato uno scoop importante.

La domanda fatta a Raiola è secca: “Un ritorno di Pogba alla Juve o comunque in Italia è possibile?”. Lui risponde così: “Nel calciomercato niente è impossibile, a Paul piacerebbe tornare alla Juve. Ma anche Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain sono interessati”. La stagione è giunta a metà e sono questi i mesi dove si inizia a parlare di futuro. Mino Raiola è pronto ha compiere un nuovo colpo.

LEGGI ANCHE-> Sarri, quante critiche: la Juventus non è ancora sua

Pogba Juve, le parole di Raiola sanno di apertura

A Raiola è sempre piaciuto fomentare le polemiche e le discussioni. E grazie al suo modo di vivere il proprio lavoro, è riuscito a costruirsi un impero. Attualmente ha con se una sfilza di giocatori anche di elevata caratura e con stipendi percepiti da capogiro. Vedasi per esempio lo stesso centrocampista in forza al Manchester United, che guadagna la bellezza di 15 milioni a stagione. Il suo agente non si fermerà qui, questo è solo l’inizio di un lungo percorso che vedrà Pogba al centro di tutto.

I top club migliori d’Europa sono pronti a lanciarsi sul francese ed il calciatore ed il suo procuratore non vedono l’ora di sedersi a tavolino e parlarne almeno che non l’abbiano già fatto. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ha un grande rapporto con entrambi e non ha mai smentito un apprezzamento verso il francese. Soprattutto in questo momento, dove con il passare delle partite si nota la grande difficoltà del centrocampo bianconero.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Bernardeschi | quando rientra | tempi di recupero

I pro ed i contro del possibile affare

Alla Juventus manca un calciatore che possa fare la differenza in quel reparto e che dia una svolta definitiva. Il prototipo perfetto che potrebbe sposare la causa della Vecchia Signora è sicuramente Pogba. Il campione del mondo classe 1993 conosce alla perfezione Torino ed il calcio italiano e con i colori bianconeri ha passato i momenti più brillanti della sua carriera. Il “Polpo Pogba” come veniva soprannominato dai sostenitori juventini, è sempre stato amato dal popolo nonostante sia andato via nell’estate del 2016 per fare ritorno ai Red Devils.

Lo dimostrano gli applausi all’Allianz Stadium quando Juventus e Manchester Utd si scontrarono la scorsa stagione in Champions League. Una storia d’amore che potrebbe rinascere, ma difficile da compiere. Per arrivare al calciatore bisognerebbe versare una cifra mostruosa. E lo stipendio del centrocampista non è da sottovalutare. Comunque siamo certi di una cosa, il calciomercato estivo si rivelerà scoppiettante. E l’uomo simbolo della prossima finestra di mercato sarà sicuramente l’accoppiata Raiola-Pogba.

Di Fabio Chiapini