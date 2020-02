Situazione Infortunio Calhanoglu: l’attaccante del Milan finisce ko nella rifinitura prima del match contro il Torino. La nota del club rossonero.

Niente Milan-Torino per via di un infortunio: Calhanoglu resta a casa. Stefano Pioli non lo ha incluso nel novero dei convocati per la partita che dei rossoneri contro il Torino. La causa dello stop per l’ex attaccante del Bayer Leverkusen è da inquadrare in una lesione muscolare, nella quale il calciatore è incappato nel corso dell’allenamento di rifinitura nelle ore immediatamente precedenti la sfida casalinga di campionato contro il Torino. Il Milan, in un apposito comunicato ufficiale, parla nello specifico di lesione al muscolo ileopsoas destro. Le condizioni del calciatore verranno valutate nei prossimi giorni con degli esami strumentali.

Infortunio Calhanoglu, quando rientra l’attaccante del Milan

Difficile al momento fornire una data precisa per il rientro. In caso di infortunio a Calhanoglu di primo grado, lo stop fisico potrebbe essere compreso tra i 7 ed i 15 giorni. I tempi invece si allungherebbero in maniera sensibilmente più lunga qualora l’inconveniente fisico dovesse risultare più grave, con una lesione di 2° o 3° grado. Il bilancio del nazionale turco in stagione parla di 21 partite giocate in campionato, con 3 gol ed un assit. Per un minutaggio complessivo di 1750 minuti. Poi ci sono anche 2 presenze ed altrettante reti in Coppa Italia.

