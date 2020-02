Situazione infortunio Higuain: un contrattempo fisico blocca l’attaccante della Juve a pochi giorni dalle partite contro SPAL e Lione. Le condizioni.

Un infortunio blocca Gonzalo Higuain. La Juventus deve fare i conti con una defezione fisica che ha bloccato l’attaccante argentino nelle scorse ore. El Pipita si è fermato a causa di una lombalgia. Nulla di grave, se non fosse che l’inconveniente si è verificato a soli tre giorni da SPAL-Juve, partita di campionato che sabato prossimo contrapporrà i campioni d’Italia alla compagine ferrarese, impelagata nella lotta per non retrocedere. I piemontesi andranno in Emilia con tutta probabilità senza l’attaccante sudamericano, che in questa stagione sta facendo sentire la sua presenza non tanto con i gol quanto con l’impegno profuso nella manovra del gioco collettivo. Il mal di schiena del quale soffre Higuain non dovrebbe consentire al calciatore di recuperare in tempo per la sfida in Serie A contro la squadra da pochi giorni passata nelle mani di Gigi Di Biagio.

Infortunio Higuain, quando rientra il Pipita

Al massimo l’infortunio a Higuain potrebbe consentire all’atleta di far parte dei convocati di Maurizio Sarri per poter presenziare solamente in panchina. Ma le possibilità che il giocatore scenda in campo da titolare appaiono già da ora quasi nulle. A questo punto lo staff medico della Juventus punta a recuperare il calciatore in tempo per Lione-Juve, partita di Champions League che contrapporrà i bianconeri al sodalizio francese in quella che sarà l’andata degli ottavi di finale. Il primo atto è in agenda per mercoledì 26 febbraio 2020. L’ex punta di Real Madrid, Napoli e Milan in questo caso di tempo per trovare una forma fisica accettabile ne avrà a sufficienza.

