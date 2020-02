Lione Juve probabili formazioni. Alle ore 21:00 di questa sera andrà in atto la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Lione Juve formazioni. Le due compagini riprendono il proprio percorso in Champions League. ll club piemontese ha chiuso il girone D al primo posto, battendo la concorrenza di mister Simeone e i suoi ragazzi. Il Lione nel girone G, ha chiuso in seconda posizione ad un solo un punto dalla terza alle spalle del Lipsia. Due squadre con un presente totalmente diverso combatteranno quest’oggi. I les gones in campionato non stanno attraversando un periodo brillante. Il settimo posto in classifica ha portato una brutta aria tra i sostenitori francesi. I tifosi non appoggiano il proprio allenatore Rudi Garcia, e se dovesse uscire da questo trofeo potrebbe farsi dura per lui.

Il tecnico ex Roma vuole far tornare quell’entusiasmo che al Parc Olympique Lyonnais non si vede da molto tempo ormai. E quale occasione migliore se non quella di questa sera. La Champions League è imprevedibile, e i francesi sono speranzosi, ma dovranno comunque fare i conti con un’armata. Il mondo Juve non aspettava altro che questa sfida. L’ossessione Champions aleggia nella testa dei giocatori e di mister Maurizio Sarri. La Juventus è prima in campionato, ma ancora non si è visto quel tanto atteso gioco “sarriano” che solo a sprazzi la squadra ha regalato. Fallire potrebbe compromettere il cammino verso la finale del 30 maggio in Turchia, nonostante il match di ritorno sarà la sentenza decisiva.

Lione Juve formazioni e precedenti

I bianconeri nutrono di un ottimo score contro il Lione. I francesi non hanno mai portato a casa un successo contro la Juve in competizioni europee. Ai quarti di finale di Europa League nella stagione 2013/14 i rossazzurri sono usciti sconfitti 0-1. Lo stesso risultato nella fase ai gironi di Champions League della stagione 2016/17. Per il Lione la Juventus è una vera e propria bestia nera. Sarà capace Rudi Garcia di sfatare tale taboo? Questa sera lo scopriremo.

Così in campo stasera

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Soares, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Di Fabio Chiappini