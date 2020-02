Infortunio Acerbi, il difensore della Lazio è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Le ultime news su quando rientra e i tempi di recupero.

Francesco Acerbi ha saltato Genoa-Lazio per infortunio e adesso è al lavoro per recuperare. I biancocelesti domani sfidano il Bologna allo Stadio Olimpico; con o senza il leader difensivo, si deciderà nelle prossime ore.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Capitale, Acerbi non rientrerà per la partita di domani pomeriggio. Il difensore italiano però vuole accelerare i tempi per rientrare in vista dell’Atalanta, sfida in programma il 7 marzo, decisiva per la corsa Champions e scudetto. Il giocatore ha dormito a Formello per dedicarsi completamente al recupero dal problema al polpaccio. Ha lavorato in palestra, in piscina e ha fatto fisioterapia.

Infortunio Acerbi, la Lazio si fida di Vavro

Senza Acerbi, Simone Inzaghi molto probabilmente punterà ancora su Vavro per completare la difesa. Insieme a lui Radu a sinistra e Luiz Felipe a destra, con Patric che resta una possibile opzione. Per quanto riguarda Acerbi, invece, spera di rientrare contro l’Atalanta il prossimo 7 marzo. Il suo rientro è fondamentale per la squadra di Inzaghi e per questa incredibile corsa allo scudetto. Il difensore ha mostrato una grande professionalità in questi giorni: è rimasto a dormire a Formello così da non perdere nemmeno un minuto nel lavoro di recupero.

Vavro contro il Genoa ha fatto una buona partita ma Acerbi è tutto un altro spessore. In questa stagione sta facendo benissimo e la convocazione per l’Europeo è d’obbligo a questi livelli. Ora la Lazio prega per il suo rientro il prima possibile. Il 7 marzo c’è l’Atalanta e un giocatore come lui è fondamentale. Ecco perché lo staff medico spinge per il recupero nel più breve tempo possibile. Inzaghi spera, nel frattempo lavora per sopperire al meglio alla sua assenza. Domani contro il Bologna è una partita delicata e servirà la massima attenzione.

