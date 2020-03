Infortunio Ilicic durante Lecce-Atalanta, ecco le ultime news sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro. Il giocatore ha accusato un problema al ginocchio destro dopo aver preso una botta.

L’Atalanta vince e dà spettacolo in una partita importante contro il Lecce in questo strano pomeriggio di Serie A. 7-2 il risultato finale in favore degli orobici con Josip Ilicic ancora super protagonista. Un gol e due assist per lo sloveno. Che, ad inizio ripresa, ha segnato una rete fondamentale che ha riportato i bergamaschi avanti dopo la rimonta dei padroni di casa. Intorno al 73′, però, la brutta notizia: dopo una brutta botta, Ilicic ha accusato un problema al ginocchio destro ed è stato costretto a lasciare il campo molto dolorante. Al suo posto è entrato Luis Muriel. C’è grande appresione per le sue condizioni in vista della Lazio, gara in programma nel prossimo week-end. Senza parlare del ritorno di Champions contro il Valencia… Andiamo a vedere quali sono le condizioni del giocatore e i possibili tempi di recupero.

Infortunio Ilicic, domani gli esami

Difficile in questo momento ipotizzare quando può rientrare Ilicic. Il giocatore domani si sottoporrà ai soliti test e poi la situazione sarà certamente più chiara. La speranza di Gasperini, dei tifosi e anche dei fantacalcisti è che non si tratti di nulla di grave. Una sua eventuale assenza in questo periodo sarebbe molto difficile da gestire per Gasperini e per l’Atalanta. Ilicic ormai è un leader a tutti gli effetti di questa squadra. E oggi lo ha dimostrato ancora con una rete di straordinaria qualità. Si spera che si tratti davvero di solo una botta e di nient’altro. Come detto prima, tutto sarà più chiaro nella giornata di domani. Dopo i soliti controlli, Ilicic potrà iniziare il lavoro per recuperare e smaltire l’infortunio. Al momento non sembrano esserci sensazioni negative ma attenzione massima. Ricordiamo che l’Atalanta la prossima settimana affronterà la Lazio in una sfida fondamentale per la corsa Champions e, dall’altra parte, per lo scudetto.

