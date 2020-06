Ormai tutti conosciamo il legame tra salute ed energia. Uno stile di vita salutare, attivo, con un’alimentazione corretta, porta con se il beneficio di una scorta di energie extra. Da impiegare per divertirci, ma anche per lavorare di più e meglio. Quel che forse non sapevi, è che cambiare il tuo stile di vita è più facile di quanto si pensi. Non serve che tu faccia affidamento esclusivamente sulla tua forza di volontà: oggi il mercato propone diversi gadget che ti aiuteranno a rendere il percorso verso uno stile di vita più sano semplice, e anche divertente. Quali sono? Scopriamolo insieme!

Il fitness tracker

Se intendi cambiare stile di vita, un fitness tracker è un dispositivo che non puoi assolutamente trascurare. Serve a evitarti lo stress ulteriore di tener conto di quanta attività fisica hai fatto e delle ore dormite, ma anche dei progressi che stai facendo, e ha un misuratore di pressione per segnalarti le tue condizioni mentre fai sport o sei a riposo. Se invece hai un po’ di tempo libero, o ti serve una rilevazione più specifica, puoi comprare un ottimo misuratore di pressione con il quale ternerti sotto controllo giorno per giorno. Puoi vedere la classifica dei migliori modelli sul portale Latop10.

La bottiglia intelligente

Non sono pochi quelli tra noi che si dimenticano di bere o dimenticano quanto hanno bevuto. Per alcune persone, rispettare la regola dei due litri al giorno è più faticoso che sottoporsi a una sessione di crossfit. Per fortuna il mercato offre diversi modelli di bottiglie che tengono conto dell’ultima volta che abbiamo bevuto e ci ricordano quando è il momento di reidratarci. Alcune, inoltre, hanno anche ottimi filtri per l’acqua.

Finora la tecnologia si era concentrata su bottiglie che ci aiutassero nell’implementare il livello di idratazione. Ma esiste anche il problema contrario, e finalmente esiste anche una bottiglia che offre una soluzione a quei casi in cui eccediamo nel consumo di acqua. Collegata a un’app che rileva tutte le necessità dell’utente, si occupa sia di monitorare i livelli di idratazione per ricordarci quando dobbiamo bere, sia di avvertirci quando il consumo di liquidi è eccessivo.

Il purificatore d’aria da scrivania

Per chi soffre forme leggere di asma o allergie alla polvere, spesso stare otto ore in ufficio può essere una sofferenza. Le polveri che si annidano nella moquette, ma anche tutto ciò che i colleghi portano da fuori, possono rendere la respirazione più difficoltosa. Ciò significa che il sangue riceverà meno ossigeno, e che si tenderà a stancarsi prima. Installando un piccolo purificatore da scrivania, invece, l’aria circostante risulterà fresca come se foste in alta montagna.

Il cuscino da scrivania per la postura

Una cattiva abitudine molto frequente, è quella di assumere una postura scorretta alla scrivania. Questo provoca alla lunga dolori alla schiena, alle spalle e al collo. Il risultato? Doversi fermare a fare pause più spesso per alleviare il dolore. Non certo un toccasana per la produttività. Il cuscino smart è dotato di sensori che rilevano il peso, quindi l’appoggio, segnalando quando ci stiamo sbilanciando troppo su un punto o su un altro. Per conoscere quando la postura è sbagliata e correggersi.

Il foam roller

Uno strumento in spugna rigida che sta diventando l’oggetto indispensabile per chiunque abbia problemi di schiena. Basta mettere il foam roller su un lettino, appoggiarci la schiena o il collo e andare delicatamente avanti e indietro. Con la sua dentellatura è in grado non solo di massaggiarci, ma anche di sciogliere nervi accavallati e punti di tensione. Un vero e proprio toccasana per chi passa molto tempo seduto.

Condurre uno stile di vita più sano è facile, se sai come farlo

Come abbiamo potuto vedere, non serve chissà quale tecnologia, magari costosissima, per rimanere in forma. Al contrario, questi articoli sono presenti sul mercato in diverse fasce di prezzo, alcune anche molto popolari. E si potrà scegliere ciò che fa più al caso nostro. Ad esempio, chi si sente spesso astenico troverà beneficio con un misuratore di pressione che gli consenta di monitorarsi costantemente. Chi invece soffre di dolori alla schiena, con la combo foam roller e cuscino intelligente in breve tempo avrà risolto i suoi problemi. Insomma, grazie alla tecnologia, cambiare stile di vita è un gioco da ragazzi!