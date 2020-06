L’Atalanta ospita la Lazio: le due realtà più sorprendenti e divertenti del calcio italiano si affrontano per la 27esima giornata di Serie A.

Si riparte! Il nuovo calendario ufficialmente comunicato dalla Lega, vede per la ventisettesima giornata della Serie A una delle sfide più attese di questo insolito, e non solo per il mondo del calcio, 2020. L’Atalanta sfida la Lazio nel suo stadio a Bergamo, in un’atmosfera atipica che sarà almeno in parte mitigata dall’importanza della partita e dalla possibilità di assistervi dagli schermi televisivi.

A sganciare la percezione dei tifosi da quella che rischia di sembrare un’amichevole all’interno di uno stadio vuoto, le quote per la Serie A che, scopriremo più avanti, sembrano comunque tenere conto dello spesso determinante “fattore campo”.

La squadra biancoceleste è saldamente seconda in classifica a 62 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Juventus, che siamo certi assisterà alla partita infrasettimanale del 24 giugno con molto interesse.

Inzaghi potrà quasi sicuramente contare su Milinkovic-Savic, che aveva sofferto all’inizio del mese per un problema al ginocchio.

La sorprendente Atalanta non vuole smettere di stupire: quarta e a sei punti dall’Inter, proverà ad allungare per insidiare il terzo posto dei nerazzurri, mentre si rincorrono le voci di mercato e non si sono ancora spente le polemiche che hanno visto il ct Gasperini rispondere alle accuse del Valencia per la gara incriminata di Champions League.

La partita verrà trasmessa su Sky e DAZN, come le restanti 123 gare della stagione 2019/2020. Finalmente riprenderemo a parlare dei temi caldi del campionato: salvezza, retrocessioni, coppe europee e scudetto. Le linee guida per concludere il campionato prevedono, in caso di nuovo stop ma con la possibilità di usare date utili per giocare, di procedere con play-off e play-out. Con uno stop completo, sarà il famigerato algoritmo a calcolare le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni. È passata, come sappiamo, la linea Gravina, con una maggioranza di 18 voti a favore e 3 contro, registrando comunque la contrarietà della Serie A.

Ma veniamo alle quote Atalanta Lazio e, nello specifico, a quelle della partita che ci interessa. L’Atalanta, che gioca in casa, è data per favorita, con quote che si attestano attorno al 2.30, a fronte di una vittoria della Lazio tra il 2.80 e il 2.90, a dimostrazione che, nonostante non si potrà contare sulla massiccia presenza dei propri tifosi, le quotazioni non dimenticano la forza dell’Atalanta nel proprio stadio. Il pareggio è considerato improbabile, con 3.50. Non resta che sederci davanti alla tv e scoprire se le quote della Serie A hanno ragione e uno stadio vuoto ha comunque la capacità di trascinare i propri beniamini.