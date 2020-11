Quinta sconfitta consecutiva per il Benevento, la quarta in campionato se si esclude il ko in Coppa Italia. Non un momento felice per gli uomini di Pippo Inzaghi che a caccia del riscatto viene travolto per 3-0 dallo Spezia. Una gara a senso unico quella del Vigorito dove la squadra di Italiano ha messo a nudo tutte le fragilità dei sanniti. Una brutta battuta d’arresto che fortunatamente arriva prima della sosta, un modo per raccogliere le idee e ritrovare l’entusiasmo delle prime giornate.

I numeri della difesa

Il Benevento sembra essersi smarrito, un momento di flessione inaspettato dopo l’ottima prova contro il Napoli. Manca equilibrio come evidenziano i 10 gol subiti nelle ultime tre partite. E così se i cinque gol della Roma sembravano una casualità, ora ci si interroga sulla tenuta di una squadra che appare forse troppo sbilanciata per la serie A e che fa anche fatica a costruire. Enorme è apparso il divario con lo Spezia, anch’essa neopromossa ma con un chiaro copione da seguire fin dai primi minuti. Personalità e ottimo fraseggio che hanno messo in crisi il Benevento.

Le parole di Inzaghi

Inzaghi lo sa e ci ha messo subito la faccia nel dopo partita, chiedendo scusa per una partita sbagliata sotto tutti i punti di vista. “L’unica medicina in questi frangenti è il lavoro” ha sentenziato l’allenatore, deciso a riprendere il discorso interrotto a Verona dopo il rigore negato a Caprari e la polemica sconfitta