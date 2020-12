Chievo Reggina è una sfida affascinante per la Serie B, una sorta di match tra due nobili decadute che per anni, con risultati alterni, hanno frequentato anche la massima divisione italiana. Adesso entrambe le squadre lottano per tornare in Serie A e pure in questo caso infatti si può certamente parlare di una sfida playoff per il campionato cadetto. Una gara che si preannuncia sicuramente molto interessante, tra due squadre che daranno tutto.

Quando si gioca Chievo Reggina

La partita Chievo Reggina sarà disputata venerdì 10 dicembre 2020 alle ore 21:00. Teatro del match sarà lo stadio Bentegodi, che da anni ospita le partite casalinghe anche del Chievo.

Dove vedere Chievo Reggina in tv e in streaming

La partita di Serie B tra le due compagini sarà visibile ovviamente su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di trasmssione della Serie B per questa stagione nel nostro Paese. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul sito ufficiale dell’app, a cui si potrà accedere previo abbonamento. Ovviamente la partita potrà essere guardata anche sull’app di DAZN, scaricabile su vari dispositivi.

Le probabili formazioni

Moduli speculari per le due squadre, che scenderanno entrambe in campo con il 4-4-2. Aglietti continuerà a dare fiducia a Djordjevic e Fabbro in avanti, con l’ex Fiorentina Seculin in porta e l’apporto di Obi, Palmiero e Garritano a centrocampo. Ospiti con il giovane ma talentuoso Plizzari in porta, l’esperto Cionek in difesa, Crisetig in mediana e la coppia Bellomo e Denis in avanti.

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano, Djordjevic, Fabbro. All. Aglietti

REGGINA (4-4-2): Plizzari; Del Prato, Gasparetto, Cionek, Liotti; Situm, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis. All. Toscano

