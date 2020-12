Leeds West Ham è una partita importantissima per il cammino di entrambe le squadre, che con una vittoria potrebbero dare una svolta decisiva alle rispettive stagioni (decisamente positive fino ad ora). Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match che apre la 12esima giornata di Premier League.

L’analisi di Leeds West Ham

Il Leeds ha cominciato la stagione a mille all’ora, giocando una partita di straordinario coraggio ad Anfield e vincendo per 4-3 contro il Fulham. Poi, però, le prestazioni della squadra allenata da Bielsa si sono stabilizzate e normalizzate, consentendo comunque di mantenerle posizioni di tutto rispetto, sopra a una squadra sicuramente meglio attrezzata come l’Arsenal. Il West Ham, tuttavia, è un’avversaria da non sottovalutare assolutamente, anche se una vittoria farebbe tremendamente comodo ai ragazzi del Loco, che vincendo raggiungerebbero proprio gli Hammers, fermi a 17 punti.

Un inizio di stagione decisamente positivo, quello del West Ham di Moyes, che ha perso solo 2 delle ultime 8 partite giocate, riuscendo a pareggiare contro formazioni del calibro di Tottenham e Manchester City. Prima della sconfitta subita contro il Manchester United, inoltre, erano arrivate due vittorie, che avevano portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che in questi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri. Questa stagione, però, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa può vantare alcuni singoli di altissimo livello come Haller e Fornals.

I pronostici di Leeds West Ham

Leeds West Ham è una partita difficile da pronosticare e, se si guardano i precedenti incontri fra le due formazioni, si capisce il perché: delle 24 partite totali giocate fra le due squadre, infatti, gli Hammers ne hanno vinte appena 2, mentre il Leeds ben 15. Ad oggi, tuttavia, sono proprio gli ospiti ad essere i favoriti in uno scontro che si preannuncia spettacolare e ricco di gol. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, ci sbilanciamo sul sorprendente Bamford, bomber di Bielsa e autore di una stagione fin qui straordinaria.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2+Over 1,5

Marcatore: Bamford

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

LEEDS (4-4-2): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Raphinha, Phillips, Klich, Harrison; Bamford, Rodrigo. All. Bielsa

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna, Masuaku; Soucek, Rice; Lanzini, Noble, Fornals; Haller. All. Moyes

