Sassuolo Benevento è la sfida che apre l’11esima giornata di Serie A ed è anche uno dei match più interessanti, dato che vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Sassuolo Benevento

Il Sassuolo sta vivendo una grandissima stagione, la migliore da quando si trova in Serie A. De Zerbi, infatti, è riuscito a trovare la perfetta quadratura del cerchio, costruendo una squadra offensivamente pericolosissima ma anche (finalmente) difensivamente stabile: un esempio di questa ritrovata stabilità difensiva è sicuramente la vittoria ottenuta al San Paolo, che ha rappresentato il punto più alto toccato fino ad ora da un Sassuolo che occupa il quinto posto in solitaria. Il Benevento, quindi, non può essere un avversario troppo insidioso per gli ambiziosi neroverdi.

Il Benevento di Inzaghi, insieme allo Spezia di Italiano, ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato, che ha visto tanto i campani quanto i liguri protagonisti di alcune ottime partite. Le Streghe, in particolare, vengono da una serie di 3 risultati utili consecutivi, che le hanno portate in 13esima posizione, ad appena 3 punti dall’Atalanta di Gasperini. Il Sassuolo, tuttavia, rischia di essere un banco di prova tremendamente impegnativo che fino ad ora ha fatto moltissima fatica soprattutto in fase difensiva. L’assenza di Caputo, però, potrebbe aiutare moltissimo Inzaghi.

I pronostici di Sassuolo Benevento

Sassuolo Benevento è una partita che nei suoi unici due precedenti è terminata con due Over 2,5. Lo stesso destino potrebbe toccare anche al match che si giocherò alle 20:45 di venerdì 11 novembre 2020, ma questa giocata, secondo noi, è troppo rischiosa, considerando che le Streghe vengono da ben Under 2,5 consecutivi. Discorso simile per il Sassuolo, che nelle ultime 5 partite giocate ha centrato 4 Under 2,5. Una giocata sull’Under, tuttavia, sarebbe decisamente troppo rischiosa, considerando la vocazione offensiva di entrambe le squadre: per questo motivo, consigliamo di puntare sul Multigol 1-3 del Benevento, che, escludendo la sconfitta l’ultima partita giocata, ha sempre segnato almeno 1 gol fuori casa. Per quanto concerne i marcatori, invece, ci sbilanciamo su Berardi, autore, fin qui, di una grande stagione.

Giocata EASY: Multigol Benevento 1-3

Giocata HARD: 1 secco

Marcatore: Berardi

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi

