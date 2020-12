Venezia Monza è una partita molto importante per entrambe le formazioni in campo, che con una vittoria potrebbero dare una svolta decisiva alle rispettive stagioni. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Venezia Monza

Il Venezia ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, portandosi subito nelle posizioni di classifica più “nobili”, pur non potendo certo contare su una rosa del livello di Monza e Lecce. Ciononostante, la grandissima applicazione tattica e l’impressionante solidità difensiva dei ragazzi allenati da Zanetti hanno permesso al Venezia di sopperire alle evidenti mancanze tecniche, che nella sfida contro il Monza potrebbero venire a galla.

Il Monza, invece, non sta vivendo l’inizio di stagione pronosticato: la formazione allenata da Brocchi, infatti, avrebbe subito dovuto competere per le posizioni di vertice, per centrare già al primo anno in Serie B la promozione in Serie A. A dispetto dei mezzi tecnici impressionanti per la serie cadetta, però, la squadra lombarda ha fatto intravedere grandi limiti dal punto di vista tattico, che l’hanno portata a giocare fino ad ora un campionato mediocre. Vincere contro il Venezia, quindi, è praticamente un must.

I pronostici di Sassuolo Benevento

Venezia Monza è una partita decisamente difficile da leggere, anche perché vede contrapposte due formazioni di livello sorprendentemente molto simile: la rosa nettamente superiore del Monza, infatti, non è ancora riuscita a far la differenza, mentre gli schemi rodati della formazione veneta potrebbero decisamente fare male a Boateng e compagni. Ciononostante, crediamo che sarà una gara abbastanza noiosa, per cui consigliamo di puntare sull’1X o, come giocata HARD, sull’Under 2,5. Per questo motivo, preferiamo non sbilanciarci su nessun marcatore.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Under 2,5

Marcatore: Nessuno

Possibile risultato: 0-0

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. All. Zanetti

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Machin; Boateng, Maric. All. Brocchi

