Wolfsburg Eintracht Francoforte, oltre ad essere la partita che apre l’11esimo turno di Bundesliga, è anche uno dei match più interessanti di questa giornata, dato che vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Wolfsburg Eintracht Francoforte

Il Wolfsburg arriva a questa partita in un grandissimo momento di forma, che lo vede ancora imbattuto in Bundesliga. Da sottolineare l’incredibile solidità difensiva raggiunta dalla squadra di Glasner, che può vantare una delle difese più solide del campionato. In attacco, invece, giganteggia Weghorst, uno degli attaccanti più pericolosi e costanti delle ultime stagioni di Bundesliga.

Anche l’Eintracht Francoforte sta vivendo un ottimo inizio di stagione, benché il mediocre nono posto in classifica faccia pensare il contrario. La squadra allenata da Adi Hütter, infatti, ha fino ad ora perso una sola partita, contro il devastante Bayern Monaco di Flick. Per il resto, André Silva e compagni hanno pareggiato 7 partite su 10. Un numero impressionante, che potrebbe allungarsi grazia alla sfida contro il Wolfsburg.

I pronostici di Wolfsburg Eintracht Francoforte

Wolfsburg Eintracht Francoforte è una sfida estremamente interessante, che vede contrapposte due formazioni praticamente imbattibili: se i padroni di casa hanno perso solamente una sfida, gli ospiti sono ancora imbattuti e possono vantare la terza miglior difesa della Bundesliga. Un pareggio, quindi, potrebbe accontentare entrambe le formazioni in campo, anche se il nostro pronostico propende per la squadra di Glasner, che sta vivendo un periodo di forma decisamente positivo: il nostro consiglio, quindi, va sull’1X. Per quanto concerne i marcatori, infatti, ci sbilanciamo su Weghorst, autore di un grandissimo inizio di stagione.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Weghorst

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Gerhardt, Arnold; Brekalo, Schlager, Philipp; Weghorst. All. Glasner

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Ilsanker, Rode, Kostic; Barkok, Kamada; Silva. All. Hütter

