Borussia Dortmund Stoccarda è certamente una gara che rappresenta un classico della Bundesliga, anche se recentemente i destini delle due squadre sono stati ampiamente diversi. Mentre a Dortmund si vinceva e gioiva, a Stoccarda si sono toccate vette di dramma davvero incredibili, tra cui anche una retrocessione. Ora il club sta lentamente riprendendosi ma, almeno per adesso, i valori restanno piuttosto evidenti in quanto a differenze con gli avversari.

Quando si gioca Borussia Dortmund Stoccarda

La gara tra Borussia Dortmund e Stoccarda si disputerà sabato 12 dicembre alle ore 15:30 di pomeriggio. Come ogni incontro casalingo del Dortmund, anche questo si giocherà al Signal Iduna Park.

Dove vedere Borussia Dortmund Stoccarda in tv e in streaming

Questa particolare partita del campionato tedesco sarà ovviamente visibile su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Bundesliga in Italia. Il match sarà dunque visibile in tv sul canale Sky Sport Uno, nello specifico. Chi invece vorrà guardare la gara tra le due compagini in streaming potrà farlo attraverso il servizio offerto agli abbonati da Sky Go. Oppure, potrà guardarla acquistando lo specifico pacchetto su Now Tv.

Le probabili formazioni

Tantissime assenze tra i padroni di casa. Ovviamente quelle che fanno più rumore riguardano Reus e soprattutto Haaland. Il norvegese sarà sostituito nel ruolo di prima punta da Brandt, con Reyna e Sancho a sostegno. Can ormai confermatissimo nel ruolo di centrale. Ospiti che proporranno un accorto 3-5-2 con Kalajdzic e Coulibaly in attacco. In porta Kobel, mentre a centrocampo i centrali saranno Sosa, Endo e Castro.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Can, Hummels, Akanji; Passlack, Witsel, Dahoud, Guerreiro; Reyna, Sancho; Brandt. All. Favre

STOCCARDA (3-5-2): Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Wamangituka, Sosa, Endo, Castro, Mangala; Kalajdzic, Coulibaly. All. Matarazzo

