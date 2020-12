Marsiglia Monaco è sicuramente un match molto interessante per il panorama del massimo campionato francese. Un incontro tra due squadre che restano certamente importanti ma che, rispetto agli anni scorsi, hanno dovuto farsi un po’ da parte per via del predominio pressoché totale del PSG. Entrambe le compagini, comunque, quest’anno stanno seriamente lottando per il titolo (o quantomento per una qualificazione in Champions League) e certamente la gara sarà spettacolare, oltre che molto attesa.

SASSUOLO BENEVENTO, DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING

Quando si gioca Marsiglia Monaco

Marsiglia Monaco si giocherà nel pomeriggio di sabato 12 dicembre 2020 alle ore 17:00. La gara, come tutte quelle del Marsiglia, sarà disputata allo Stade Velodrome. In questo caso, l’arbitro del match sarà Millot.

Dove vedere Marsiglia Monaco in tv e in streaming

La partita tra Marsiglia e Monaco sarà visibile su DAZN, per quanto riguarda l’Italia. DAZN infatti detiene i diritti di trasmissione nel nostro Paese per il campionato francese di Ligue 1. La gara quindi sarà visibile non solo sul canale dedicato su Sky (DAZN 1) ma anche sul sito ufficiale della piattaforma, previo abbonamento. Ovviamente, si potrà guardare l’incontro anche su tutti i dispositivi su cui sarà possibile scaricare l’app di DAZN.

LEEDS WEST HAM, DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING

Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta in casa contro il Manchester City che ha condannato il Marsiglia all’esclusione dalla Champions League, Villas Boas affronta il big match casalingo puntando sui soliti noti (Payet, Thauvin, Benedetto) per la fase offensivo. Tridente d’attacco per Kovac con titolare anche l’ex Fiorentina e Inter Stevan Jovetic. Fabregas presente a centrocampo.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Rongier; Payet, Cuisance, Thauvin; Benedetto. All. Villas Boas

MONACO (4-3-3): Lecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé; Diop, Tchouameni, Fabregas; Gelson Martins, Ben Yedder, Jovetic. All. Kovac

VENEZIA MONZA, ANALISI E PRONOSTICI DEL MATCH