Benevento Lazio sarà una sfida ovviamente speciale per i fratelli Inzaghi, che si affrontano ufficialmente per la prima volta in questo campionato dopo il pareggio nella pre-season all’Olimpico. La squadra di Filippo vuole ritrovare un risultato positivo dopo la partita sfortunata contro il Sassuolo. D’altro canto anche il fratello Simone, uscito sconfitto a sorpresa contro il Verona in casa, vorrà ritrovare punti e prestazione dopo il KO ricevuto di recente.

Quando si gioca Benevento Lazio

Benevento Lazio si giocherà nella serata di martedì 15 dicembre 2020 alle ore 20:45. Come ogni partita casalinga del Benevento, la gara andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito.

Dove vedere Benevento Lazio in tv e in streaming

Come per molte altre partite (3 a turno), anche questa gara di Serie A sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match potrà quindi essere guardato non solo sul canale dedicato su Sky di DAZN1 ma pure in streaming, sul sito ufficiale della piattaforma. Ovviamente, il match potrà essere visto anche su tutti i dispositivi tecnologici che consentono di scaricare l’app di DAZN.

Le probabili formazioni

Padroni di casa che insisteranno con il 4-2-3-1. Ionita e Caprari staranno alle spalle di Lapadula, mentre in difesa ancora problemi per Maggio. La Lazio dovrebbe schierare Correa al fianco di Immobile, con Marusic ancora titolare come laterale sinistro di centrocampo. In porta il ballottaggio tra Reina e Strakosha dovrebbe essere vinto anche questa volta dal più esperto estremo difensore spagnolo. In difesa ci saranno Patric, Hoedt e Radu.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

