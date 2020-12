Benevento Lazio è una sfida che si preannuncia interessantissima, anche perché sulle panchine dei rispettivi club si siedono i fratelli Inzaghi. Pur essendo accomunati dallo stesso cognome, però, i loro obbiettivi sono completamente diversi. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo interessante match.

L’analisi di Benevento Lazio

La Lazio è stata fino ad ora protagonista di un inizio di stagione piuttosto incostante, anche se la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha sicuramente ricaricato i ragazzi di Simone Inzaghi, che, però, sono stati sorteggiati insieme al Bayern Monaco: una condanna a morte, in pratica. Nell’ultima turno di campionato, però, è arrivata una bruttissima sconfitta, inflitta alla compagine biancoceleste da un Hellas Verona in formato europeo. Contro il Benevento, quindi, dovrà necessariamente arrivare una vittoria.

Il Benevento di Filippo Inzaghi, insieme allo Spezia di Italiano, ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato, che ha visto tanto i campani quanto i liguri protagonisti di alcune ottime partite. Le Streghe, in particolare, pur venendo da una sconfitta, hanno dimostrato di saper giocare un buonissimo calcio, a cui, però, manca ancora quella concretezza che permetterebbe ai campani di guadagnare una tranquilla salvezza. L’ostacolo Lazio, inoltre, sarà estremamente arduo da superare.

I pronostici di Benevento Lazio

Benevento Lazio è una partita dalla favorita chiarissima. I biancocelesti, infatti, possono contare su una rosa nettamente superiore rispetto a quella a disposizione di Filippo Inzaghi, che sfiderà il fratello Simone in uno scontro che si preannuncia impari. Per questo motivo, consigliamo di puntare sull’X2+Over 1,5. In alternativa, si può anche puntare sul 2 secco. Per quanto concerne i marcatori, invece, è quasi impossibile non sbilanciarci su Immobile, trascinatore di questa Lazio.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: 2

Marcatore: Immobile

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi