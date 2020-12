Udinese Crotone aprirà questo prossimo turno di Serie A, che sarà un turno infrasettimanale. Le squadre di Gotti e Stroppa arrivano entrambe da una vittoria. L’Udinese ha infatti espugnato il Grande Torino, battedo i granata per 2-3 al termine di una partita adrenalinica. I calabresi invece hanno trovato il loro primo sigillo vincente in questa Serie A battendo con un punteggio molto netto di 4-1 un’altra neopromossa come lo Spezia. Entrambe dunque cercano una certa continuità per ciò che riguarda il percorso nel massimo campionato italiano, anche se la classifica ha già messo tra le due una discreta distanza.

La probabile formazione dell’Udinese

Gotti dovrà fare a meno dei lungodegenti Jajalo e Prodl, che staranno fuori ancora per molto. In porta giocherà senz’altro Musso, mentre la linea difensiva a 3 dovrebbe essere composta da Bonifazi, Becao e Samir. Gli esterni bassi di centrocampo saranno Stryger Larsen e Zeegelaar, con interni di qualità come De Paul, Mandragora e l’ex Juventus Pereyra a inserirsi. In attacco, nonostante la rete decisiva contro il Torino, Nestorovski dovrebbe partire dalla panchina, così come pure Deulofeu. Al loro posto giocheranno Pussetto e Lasagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Gotti

La probabile formazione del Crotone

Stroppa dovrà fare sicuramente ancora a meno di Cigarini, che non ce la farà a recuperare per Udinese Crotone. In porta ovviamente giocherà ancora Cordaz, con la difesa a 3 del modulo speculare composta da Cuomo, Marrone e Luperto. Un altro Pereira, dal nome diverso, giocherà sulla destra a centrocampo per gli ospiti. Insieme a lui ecco Eduardo, Zanellato, Molina e Reca. In attacco imprescindibili Messias e Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

