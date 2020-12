Udinese Crotone aprirà la prossima giornata di Serie A, che si giocherà come turno infrasettimanale. La partita assume molta importanza soprattutto per la squadra ospite, che dopo la prima vittoria in campionato contro lo Spezia vuole cercare altri punti salvezza contro una compagine importante come quella friulana. D’altro canto, anche la squadra di Gotti vuole dare credito alla sua ottima vittoria in casa contro il Torino per cercare di allontanarsi sempre più dalle zone calde della graduatoria.

Quando si gioca Udinese Crotone

Udinese Crotone si giocherà martedì 15 dicembre 2020 alle ore 18:30, dunque nel tardo pomeriggio. La partita si disputerà ovviamente alla Dacia Arena, teatro di ogni sfida casalinga dei bianconeri friulani.

Dove vedere Udinese Crotone in tv e in streaming

La partita di Serie A sarà trasmessa ovviamente da Sky, che detiene i diritti televisivi di quasi tutte le gare del massimo campionato nostrano. La sfida infatti sarà trasmessa, con precisione, dal canale Sky Sport Uno. Certamente la gara potrebbe essere guardata anche in streaming. I modi per farlo sono due: guardare la partita su Sky Go (servizio per gli abbonati Sky) oppure su Now Tv, acquistando l’apposito pacchetto.

Le probabili formazioni

Nonostante la rete decisiva della scorsa gara, Nestorovski dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In attacco infatti dovrebbero giocare Pussetto e Lasagna per i padroni di casa. Per gli ospiti invece confermata la coppia offensiva formata da Messias e Simy, con l’usuale 3-5-2 progettato da Stroppa che vedrà l’ovvio conferma di Cordaz come estremo difensore.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Gotti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

