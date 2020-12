Wolverhampton Chelsea è la partita che apre la 13esima giornata di Premier League ed è anche uno dei match più interessanti di questo turno infrasettimanale. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Wolverhampton Chelsea

Una stagione decisamente deludente, quella vissuta fino ad ora dal Wolverhampton di Espirito Santo, che non è riuscito ancora a confermarsi fra le migliori 10 squadre della Premier League. Colpa di un’instabilità difensiva che ha reso i Wolves estremamente fragili nei momenti salienti della stagione, come nella sfida contro il Liverpool, terminate per 4-0 a favore dei Reds. In attacco, inoltre, si segnala la pesantissima assenza di Jimenez, fuori per infortunio, che verrà sostituito dal giovanissimo Silva. Questo Chelsea, però, rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per la squadra di Espirito Santo.

Un periodo di forma assolutamente straordinario, quello che stava vivendo il Chelsea, prima che arrivasse l’Everton a fermare la corsa di Lampard, che ha un solo obbiettivo: vincere la Premier League. Il mercato estivo, infatti, ha portato alla corte dell’allenatore inglese giocatori del calibro di Havertz, Ziyech e Werner, e ora la vittoria finale deve essere un reale obbiettivo. In questo inizio di stagione, infatti, sono state pochissime le prestazioni sottotono della compagine londinese, che contro il Wolverhampton è praticamente obbligata a vincere, per non perdere troppo terreno nei confronti di Liverpool e Tottenham.

UDINESE CROTONE, DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING

I pronostici di Wolverhampton Chelsea

Wolverhampton Chelsea è una partita che si preannuncia divertente, considerando l’instabilità difensiva mostrata dai padroni di casa in questo inizio di stagione, che si contrappone allo strapotere offensivo del Chelsea, che, però, ha perso con l’Everton nell’ultimo turno di campionato, rallentando la sua corsa alla vittoria finale. Questa partita, però, vede chiaramente favoriti i Blues, che dovrebbero riuscire a vincere con un margine: a dimostrazione di ciò, gli ultimi due incontri fra le due squadre sono state vinti rispettivamente per 2-0 e 5-2 dal Chelsea. Per questo motivo, consigliamo di puntare sull’X2+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, invece, consigliamo di puntare sul Werner, che dovrà riscattarsi dopo un inizio di stagione non in linea con le aspettative.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Werner

Possibile risultato: 1-3

BENEVENTO LAZIO, DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING

Le probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Marcal; Neves, Dendoncker; Traore, Podence, Neto; Silva. All. Espirito Santo

CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Havertz, Giroud, Werner. All. Lampard