Barcellona Real Sociedad è una partita importantissima per la squadra di Koeman, che dovrà necessariamente vincere per uscire dal suo momento negativo. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Barcellona Real Sociedad

Il Barcellona sta vivendo una delle peggiori stagioni del decennio. Tutto è iniziato in estate, quando il caso-Messi ha scosso nel profondo le fondamenta del club blaugrana. L’arrivo in panchina di Koeman, inoltre, non ha migliorato la situazione: dopo 11 partite giocate (2 in meno rispetto alle avversarie), il Barca si trova in ottava posizione, a -9 dal primo posto. In Champions League, invece, pur essendo arrivata la qualificazione, nell’ultima partita del proprio gruppo Messi e compagni hanno perso per 3-0 contro la Juventus. E questa Real Sociedad potrebbe rappresentare un ostacolo davvero arduo.

La squadra di Alguacil, infatti, sta vivendo un periodo di forma straordinario, tanto che in campionato si trova in prima posizione, pur avendo giocato rispettivamente 2 e 1 partite in più rispetto ad Atletico e Real Madrid. Ciononostante, la Real Sociedad ha dimostrato la validità di un progetto alternativa alle superpotenze del calcio spagnolo: un progetto basato su un eccellente mix di giovani e veterani, accomunati dal tanto talento. Date le premesse, contro il Barcellona potrebbe davvero arrivare il colpaccio.

I pronostici di Barcellona Real Sociedad

Barcellona Real Sociedad è una partita che negli ultimi 5 scontri ha visto nettamente dominare i blaugrana. In questo caso, però, la squadra di Alguacil potrebbe tentare il colpaccio, complice il momento negativa di Messi e compagni: per questo motivo, il nostro consiglio va all’Over 0,5 del Real Sociedad, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’X2. Per quanto concerne i marcatori, invece, è impossibile non consigliare Messi.

Giocata EASY: Trasferta Over 0,5

Giocata HARD: X2

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Griezmann, Messi, Coutinho. All. Koeman

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Normand, Monreal; Silva, Zubimendi, Merino; Portu, José, Januzaj. All. Alguacil