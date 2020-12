Bayern Monaco Wolfsburg è una delle partite più interessanti di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un grandissimo momento di forma. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Bayern Monaco Wolfsburg

Il Bayern Monaco, inaspettatamente, non è la squadra che fino ad ora ha più dominato la Bundesliga. Quel titolo, infatti, spetta al miracoloso Bayer di Bosz. La squadra di Flick, invece, ha fatto decisamente fatica in alcune partite, andando per esempio a perdere sul campo dell’Hoffenheim e pareggiando le ultime due partite, giocate rispettivamente contro Lipsia e Union Berlino. Ciononostante, la superiorità tecnica dei bavaresi è decisamente evidente, anche se il Wolfsburg potrebbe rappresentare un ostacolo più arduo del previsto.

Il Wolfsburg, infatti, è insieme al Bayer Leverkusen la vera sorpresa di questa stagione di Bundesliga, oltre ad essere l’unica squadra ancora imbattuta. L’allenatore Glasner, infatti, è riuscito a dare continuità ad un progetto estremamente solido, basato su alcuni singoli di indubbio valore: fra questi vanno assolutamente nominati Arnold, Brekalo e soprattutto Weghorst, vero trascinatore di questa squadra con 9 gol realizzati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS ATALANTA

I pronostici di Bayern Monaco Wolfsburg

Bayern Monaco Wolfsburg è una partita dall’esito apparentemente scontato, considerata l’enorme superiorità tecnica dei bavaresi. Così, però, non è: la squadra di Glasner, infatti, sta vivendo un periodo di forma impressionante, tanto che fino ad oggi non ha perso nemmeno una partita. Per questo motivo, come giocata EASY consigliamo di puntare sull’Esito Gol, mentre per quanto concerne la giocata HARD ci sbilanciamo sull’X2, che intorno a quota 3.30 va assolutamente preso.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2

Marcatore: Lewandowski

Possibile risultato: 2-2

BENEVENTO LAZIO, DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Gerhardt, Arnold; Brekalo, Schlager, Philipp; Weghorst. All. Glasner