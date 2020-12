Liverpool Tottenham è il big match di questa 13esima giornata di Premier League: trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima, che potrebbe consegnare il primo posto ad una delle due squadre in campo.

L’analisi di Liverpool Tottenham

Il Liverpool, com’era pronosticabile, sta vivendo una grande stagione, tanto in campionato quanto in Champions League: in Premier League, in particolare, la squadra di Klopp ha perso solamente una partita, con l’Aston Villa, terminata con un disastroso 7-2. La vera debolezza dei Reds, infatti, risiede proprio in una fase difensiva che è stata falcidiata dagli infortuni in questo inizio di stagione: con il Tottenham mancheranno van Dijk, Tsimikas, Gomez e forse anche Matip, con Klopp che probabilmente si vedrà costretto a spostare Fabinho e Henderson al centro della difesa.

Il Tottenham, invece, arriva praticamente al completo a quella che si preannuncia come una delle partite più importanti della stagione. Mourinho, infatti, dovrà fare solamente a meno di Lamela e Bale, mentre la coppia delle meraviglie formata da Son e Kane scenderà ovviamente in campo, per cercare di mettere in difficoltà la fragilissima difesa del Liverpool. Dopotutto, questo Tottenham ha un solo obbiettivo: vincere la Premier League.

I pronostici di Liverpool Tottenham

Liverpool Tottenham è una partita dall’esito difficilmente prevedibile, anche perché vede contrapposte due squadre in grandissima forma. Ciononostante, noi ci vogliamo sbilanciare sul Liverpool, che a livello prettamente tattico può far valere una maggiore dimestichezza con gli schemi del proprio allenatore: il nostro consiglio, quindi, va all’1X+Casa Over 0,5, dato che i padroni di casa dovrebbero segnare almeno un gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, consigliamo di puntare su Salah, bomber di questo Liverpool.

Giocata EASY: 1X+Casa Over 0,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Salah

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Minamino, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

TOTTENHAM(3-5-2): Lloris; Alderweireld, Dier, Rodon; Doherty, Sissoko, Hojbjerg, Lo Celso, Davies; Son, Kane. All. Mourinho.