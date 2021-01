Chelsea Manchester City è il big match di questo 17esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Chelsea Manchester City

Il Chelsea, dopo un inizio di stagione ad altissimi livelli, sta lentamente perdendo la fiducia dei propri tifosi, delusi dalle ultime pessime prestazioni di Abraham e compagni. Nello specifico, la squadra di Lampard ha perso 3 delle ultime 5 partite giocate, andando a compromettere la già difficile rincorsa alla vittoria finale, con un Liverpool che dista già 7 punti. Ciononostante, il tecnico inglese può contare su alcuni giocatori di altissimo livello, fra cui vanno nominati Werner e Pulisic, che vorranno sicuramente trascinare i Blues alla vittoria.

Il Manchester City, pur avendo vissuto un inizio di stagione un po’ altalenante, è rapidamente tornato nelle posizioni più nobili della classifica. L’ottavo posto, però, non può essere un risultato soddisfacente per la squadra di Guardiola, che può contare su alcuni dei giocatori più forti al mondo: fra questi vanno nominati De Bruyne, Sterling e Mahrez, mentre Aguero partirà ancora dalla panchina, per lasciare spazio a Ferran Torres, che giocherà da falso nueve. Date le premesse, la sfida contro il Chelsea si preannuncia infuocata.

I pronostici di Chelsea Manchester City

Chelsea Manchester City è una partita che si preannuncia combattutissima e ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive, dotate di alcuni dei talenti offensivi migliori d’Inghilterra. In questo momento, però, sono i Citizens ad essere favoriti e per questo il nostro consiglio va all’X2. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sul Multigol 1-2 del Manchester City. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Sterling: la sua velocità rischia di fare malissimo all’instabile difesa di Lampard.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Multigol Trasferta 1-2

Marcatore: Sterling

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni