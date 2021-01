Real Madrid Celta Vigo è una delle partite più interessanti di questa 17esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Real Madrid Celta Vigo

Il Real Madrid ha vissuto un inizio di stagione decisamente turbolento, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa il secondo posto, a 2 punti dall’Atletico Madrid (che, però, ha 2 partite in meno). In ogni caso, la partita contro il Celta Vigo si preannuncia spettacolare, anche se ovviamente Benzema e compagni sono favoriti. E proprio l’attaccante francese potrebbe rappresentare l’elemento più pericoloso per la difesa del rinato Celta.

La squadra allenata da Coudet, infatti, è letteralmente rinata dall’arrivo del tecnico argentino, che è riuscito a tirare fuori il Celta Vigo dalla zona retrocessione. Al momento, infatti, Aspas e compagni si trovano in ottava posizione, ad appena 3 punti dalla zona Europa League. Nelle ultime 6 partite, inoltre, sono arrivate ben 5 vittorie e un pareggio, a confermare una crescita impressionante, che ha sicuramente ridato tanta fiducia alla squadra galiziana, che proverà a strappare almeno un punto nella sfida contro i Blancos.

I pronostici di Real Madrid Celta Vigo

Real Madrid Celta Vigo è una partita che si preannuncia spettacolare e ricchissima di emozioni, con i padroni di casa che sono nettamente favoriti dai bookmakers. Il Celta Vigo, infatti, difficilmente riuscirà a strappare anche solo un punto in questa sfida. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’1 secco, che intorno all’1.50 è assolutamente da prendere. Come giocata HARD, invece, puntate sul Multigol 2-3 del Real Madrid, che difficilmente segnerà più di 3 gol alla ritrovata retroguardia del Celta. A segnare, in particolare, dovrebbe essere Karim Benzema, trascinatore di questo Real.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Modric; Marco Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

CELTA VIGO (4-1-3-2): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araújo, Murillo, Olaza; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina, Iago Aspas. All. Coudet.