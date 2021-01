Stoccarda Lipsia è il big match di questa 14esima giornata di Bundesliga che ci potrebbe regalare tantissime emozioni. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e dall’esito tutt’altro che scontato.

L’analisi di Stoccarda Lipsia

Lo Stoccarda è ritornato fra le grandi del calcio tedesco dopo un solo anno di Zweite, ma nessuno si aspettava in un impatto simile con la Bundesliga: la squadra allenata da Matarazzo, dopotutto, non è stata costruita per competere per un piazzamento europeo, ma il grande lavoro del tecnico americano ha permesso a giocatori come Kalajdzic, Gonzalez e Wamangituka di fare il definitivo saltò di qualità. Non a caso, lo Stoccarda al momento occupa un ottimo settimo posto: battere questo Lipsia, tuttavia, sarà sicuramente molto complicato.

Il Lipsia sta vivendo l’ennesima annata di alto livello, a dimostrazione della bontà del progetto tecnico dei Roten Bullen. Questa stagione, infatti, è iniziata decisamente bene su tutti i fronti: in campionato la squadra di Nagelsmann occupa al momento il terzo posto, mentre in Champions League ha centrato una grandissima qualificazione, superando il Manchester United con un’impressionante prova di forza. Questo Stoccarda, però, rischia di essere un’avversario decisamente ostico da superare.

I pronostici di Stoccarda Lipsia

Stoccarda Lipsia è una partita dall’esito tutt’altro che scontato, anche se gli ospiti sono chiaramente favoriti in virtù della loro netta superiorità tecnica. Ciononostante, è molto probabile che lo Stoccarda di Matarazzo riesca a segnare almeno un gol alla solida difesa del Lipsia, che dovrà fare a meno di Konaté, ancora fuori per infortunio: l’Esito Gol è quindi da prendere. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’X2+Over 2,5, anche perchè a vincere dovrebbero essere i Roten Bullen. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Angeliño: è la stagione della sua consacrazione.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2+Over 2,5

Marcatore: Angeliño

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

STOCCARDA (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Anton, Kempf; Silas, Endo, Mangala, Sosa; Castro, Coulibaly; Gonzalez. All. Matarazzo.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño; Olmo, Kluivert; Poulsen. All. Nagelsmann.