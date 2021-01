Lecce Monza è il big match di questo 17esimo turno di Serie B. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Lecce Monza

Il Lecce, pur essendo retrocesso in Serie B proprio a causa della sua grande fragilità difensiva, non sembra aver imparato la lezione. Fra le prime 10 squadre della serie cadetta, infatti, quella dei salentini è la peggiore, con 22 gol subiti. Di contro, però, la squadra allenata da Corini può contare sul miglior attacco del campionato, capace di realizzare 31 gol in 16 partite. A brillare, in particolare, sono state le stelle di Coda e Mancosu, autore di 6 gol e 8 assist in questa prima parte di stagione. La sua qualità servirà tantissimo nella partita contro il Monza, che si preannuncia spettacolare.

La squadra allenata da Brocchi, infatti, dopo un inizio di stagione un po’ sotto le aspettative, è diventata quella corazzata che Berluscono e Galliani avevano sicuramente sognato, con un mercato capace di portare in Brianza giocatori del calibro di Gytkjaer, Maric e Boateng, autore di un grande inizio di stagione. Al momento il Monza occupa un ottimo 3 posto e vincendo riuscirebbe addirittura a portarsi in prima posizione, se Empoli e Salernitana perdessero. La sfida contro il Lecce, quindi, è già uno scontro decisivo per la stagione.

I pronostici di Lecce Monza

Lecce Monza è una partita che si preannuncia spettacolare e combattutissima, anche perché vede contrapposte due delle squadre più forti in campionato. Ciononostante, il Monza può contare sul fattore entusiasmo, che potrebbe risultare determinante in questa sfida: il nostro consiglio, quindi, va all’X2. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mancosu, autore di un inizio di stagione assolutamente straordinario.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Mancosu

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni