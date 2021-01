Kei Nishikori è stato per anni un tennista molto competitivo nel circuito ATP, arrivando anche a raggiungere come best ranking personale la posizione numero 4 della classifica dei tennisti professionisti. Adesso sta ancora cercando di recuperare definitivamente da un intervento chirurgico per via di un infortunio al gomito, tanto è vero che nel 2020 ha giocato soltanto 4 tornei e vinto unicamente 2 partite. Intervistato da Seiadoumogera, Nishikori ha parlato del suo stile di gioco ma anche del momento personale vissuto in questi mesi.

Nishikori: “I giocatori in Top 20 di oggi sono più forti rispetto a 5 anni fa”

“Negli ultimi 5 anni ho avvertito un senso di responsabilità verso gli altri. Certe volte mi chiedo come possa essere possibile che io sia diventato tanto famoso, però non posso farci nulla. Sono una persona a cui piace vivere tranquillamente”.

Nonostante gli infortuni e l’avanzare dell’età, Nishikori non ci pensa proprio a ritirarsi: “La mia motivazione nei confronti del tennis è andata ad aumentare anno dopo anno. Non smetto di essere sempre più desideroso di diventare più forte. Lo scorso anno non ho potuto giocare molte partite, per questo ho un grande desiderio di competizione nel 2021. Voglio vincere tornei e vincere Slam”, spiega. “Ad aprile ero pronto a tornare in campo ma per via della pandemia non ho potuto farlo. Per questo sono tornato solo a settembre”.

Nishikori ha parlato brevemente anche dell’influenza che i top player hanno su di lui a livello di gioco: “Djokovic ha un gioco solido, quindi non posso sfruttare al meglio il mio potenziale. Al tempo stesso però non posso neanche giocare aggressivamente come Federer. Sto cercando di andare a vincere più punti a rete, piuttosto che scendere e basta”.

Infine, il tennista ha parlato dei giocatori emergenti e della situazione attuale del ranking ATP: “Vorrei tornare in Top 10 ma la cosa richiederà del tempo. Anche perché i giocatori in Top 20 oggi sono più forti di quelli di 5 anni fa”.