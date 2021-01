Southampton Liverpool è uno dei match più interessanti di questa 17esima giornata di Premier League, perché vede contrapposte due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione straordinario. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Southampton Liverpool

La squadra allenata da Hasenhüttl rappresenta una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di stagione. Con un calcio offensivo ma attento dal punto di vista difensivo, infatti, il Southampton è riuscito a mettere in difficoltà anche squadre più blasonate e tecnicamente più forti, come Chelsea, Everton e Arsenal. Pur venendo da una striscia di quattro partite senza vittorie, i Saints rimangono in lizza per un piazzamento europeo, anche perchè la zona Champions dista appena 3 punti. Questo Liverpool, tuttavia, rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile.

Il Liverpool, com’era ampiamente pronosticabile, sta vivendo una grande stagione, tanto che in Premier League ha perso solamente una partita, contro l’Aston Villa, terminata con un disastroso 7-2. La vera debolezza della squadra di Klopp, infatti, risiede proprio in una fase difensiva che è stata falcidiata dagli infortuni in questa prima parte di stagione. Nelle ultime due partite, inoltre, sono arrivati due inaspettati pareggi, che hanno fatto emergere anche qualche limite offensivo, che però siamo sicuri verrà prontamento superato nella sfida contro il Southampton.

I pronostici di Southampton Liverpool

Southampton Liverpool è una partita dall’esito tutt’altro che scontato, anche perchè i Reds, pur potendo contare su un’impressionante superiorità tecnica, vengono da due pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la corsa. Ciononostante, il nostro consiglio non può che andare all’X2+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, puntiamo sulla forza offensiva dei padroni di casa, che dovrebbero segnare almeno un gol alla porta difesa da Alisson: il Multigol 1-2 del Southampton è quindi da prendere. Per quanto concerne i marcatori, infine, consigliamo di puntare su Salah, trascinatore e bomber di questo Liverpool.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Salah

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni