Valencia Cadice è il match che chiude questa 17esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Valencia Cadice

Il Valencia non ha vissuto un’estate tranquilla: ad andarsene dalla squadra sono infatti stati giocatori del calibro di Ferran Torres, Parejo, Rodrigo e Kondogbia, a dimostrazione di una situazione societaria tutt’altro che stabile. Per questo motivo, l’inizio di stagione della squadra allenata da Gracia è stato decisamente negativo, con i Pipistrelli che al momento occupano un deludentissimo terzultimo posto, ad 1 punto dalla zona salvezza. Battere questo Cadice, quindi, è fondementale per uscire dalla crisi.

Il Cadice, dopo un inizio di stagione assolutamente straordinario, dove era arrivato a battere tanto il Real Madrid quanto il Barcellona, è ritornato ai suoi livelli, tanto che ha perso 3 delle ultime 4 partite giocate, allontanandosi da quella zona Europa League che aveva sognato di conquistare. La zona retrocessione dista ora 4 punti: troppo pochi per far dormire sogni tranquilli a Cervera, che contro il Valencia vorrà sicuramente conquistare almeno un punto, fondamentale per la conquista della salvezza.

I pronostici di Valencia Cadice

Valencia Cadice è una partita che si preannuncia combattutissima ma povera di emozioni, anche perché il Cadice ha realizzato appena 11 gol in queste 16 partite di LaLiga. Considerata anche la superiorità tecnica del Valencia, quindi, il nostro consiglio va all’1X+Under 3,5. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sul Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Maxi Gomez, che vorrà sicuramente portare a 5 il numero di gol segnati in questa stagione.

Giocata EASY: 1X+Under 3,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Maxi Gomez

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni