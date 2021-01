Manchester City Brighton è uno dei match più interessanti di questa 18esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Manchester City Brighton

Il Manchester City, pur avendo vissuto un inizio di stagione un po’ altalenante, è rapidamente tornato nelle posizioni più nobili della classifica. Il quinto posto, però, non può essere un risultato soddisfacente per la squadra di Guardiola, che può contare su alcuni dei giocatori più forti al mondo: fra questi vanno nominati De Bruyne, Sterling e Aguero, che questa volta però non partirà dal primo minuto, per lasciare spazio a Jesus. Le vittorie ottenute in EFL e FA Cup non possono non aver caricato i Citizens, che contro il Brighton vorranno sicuramente vincere.

Il Brighton, invece, sta vivendo una stagione decisamente complicata. In queste prime 17 giornate, infatti, sono arrivate solamente due vittorie, che non sono riuscite a portare la squadra di Potter lontano dalla zona retrocessione, che dista appena 3 punti. Ciononostante, il Brighton può contare su una rosa di buonissimo livello, che trova in Welbeck e Maupay le sue punte di diamante. Battere il lanciatissimo e determinatissimo Manchester City di Guardiola, tuttavia, si prefigura come una mission impossible che solo difficilmente porterà punti alla squadra di Potter.

I pronostici di Manchester City Brighton

Manchester City Brighton è una partita dalla favorita chiarissima, complice l’enorme superiorità tecnica dei padroni di casa, che dovrebbe riuscire a portare a casa i 3 punti. La quota bassa dell’1, tuttavia, ci fa virare sull’Over 2,5, che va assolutamente preso. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 dei Citizens. Per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio va a Gabriel Jesus, che vorrà prendersi la squadra di Guardiola.

Giocata EASY: Over 2,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Jesus

Possibile risultato: 3-0

Le probabili formazioni