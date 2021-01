PSG Marsiglia è la finale di quest’edizione della Supercoppa francese ed è anche uno dei big match del calcio francese. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di PSG Marsiglia

Il PSG sta vivendo una stagione decisamente altalenante, che non ha permesso ai parigini di consolidare sin dalle prime giornate la vetta del campionato francese, che si preannuncia interessantissimo e combattutissimo. Al momento, infatti, i Parisiens occupano il secondo posto, ad un punto dal Lione primo. Il nuovo allenatore Pochettino, però, dovrà necessariamente riportare in alto i parigini, vincendo innanzitutto la finale di Supercoppa europea, in un match che si preannuncia spettacolare e combattutissimo.

Il Marsiglia di Villas Boas, invece, è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere nelle corde dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione hanno deluso i loro tifosi soprattutto in Europa, mentre in Francia fortunatamente sono riusciti a mantenersi fra le prime 7 squadre della Ligue 1. Ciononostante, il tecnico portoghese può contare su alcuni singoli di ottimo livello, fra cui vanno sicuramente nominati Payet e Thauvin, che potrebbero fare malissimo al PSG di Pochettino.

I pronostici di PSG Marsiglia

1 secco. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull'Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé : è lui la vera stella della squadra di Pochettino.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 2-1

