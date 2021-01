Nel corso della recente intervista rilasciata a ESPN MMA, il presidente della UFC Dana White aveva parlato di Conor McGregor e del suo stato attuale. Oltre a parlare dell’irlandese, però, White ha proferito alcune parole importanti anche nei confronti di Khabib Nurmagomedov. Il ragazzo russo infatti ha deciso di ritirarsi dopo il suo 29° incontro vinto in carriera per via della morte del padre a causa del COVID-19. Khabib ha infatti spiegato che senza il padre al suo fianco non avrebbe voluto più combattere, andando dunque ad abbandonare le arti marziali miste. Secondo Dana White, però, c’è la possibilità che il suo uomo di punta possa tornare nell’ottagono.

Dana White: “Khabib vs McGregor? Se Conor rimane lo stesso…”

White ha spiegato che i due si incontreranno ad Abu Dhabi per cercare di capire se effettivamente possano esserci le condizioni per un ritorno. “Ovviamente lo vedrò perché credo che dovrebbe combattere di nuovo. Voglio dire, guardate cosa ha fatto nel match contro Justin Gaethje. E cosa ha fatto a qualsiasi avversario che abbia affrontato. La situazione è la stessa di quando volevo che Cormier rimanesse, penso ancora che loro siano i migliori al mondo. Però certo, rimane il fatto che non è mai una brutta scelta uscire al top della carriera”, ha spiegato il presidente della UFC.

Dana White ha inoltre parlato del fatto che proprio Conor McGregor possa essere il prossimo avversario di Khabib. “Lui non solo è uno dei migliori al mondo ma pure uno dei migliori di sempre nelle MMA. Ha un po’ di alti e bassi ma se rimarrà lo stesso nel prossimo anno, come si fa a non rifare Khabib vs Conor”, ha concluso. Non resta dunque che aspettare e capire se effettivamente il rematch tra i due possa o meno avere la possibilità di concretizzarsi. Tutto però dipenderà dall’incontro tra Dana White e Khabib Nurmagomedov.