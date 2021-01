Montpellier Monaco è uno dei match più interessanti di questa 20esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Montpellier Monaco

Il Montpellier, dopo un inizio di stagione ad altissimi ritmi, sta vivendo un periodo di involuzione, tanto che nelle ultime 5 partite non è arrivata nemmeno una vittoria. Deludenti, in particolare, la sconfitta subita contro il Metz, che ha nettamente ridimensionato le potenzialità della squadra di Zakarian, che comunque rimane in corsa per un piazzamento europeo. L’unico giocatore da osservare con una certa attenzione è Savanier, talentuosissimo trequartista autore di 3 gol e 3 assist nel girone d’andata.

Il Monaco viene da quattro risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima delle società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopotutto, la zona Champions dista appena 6 punti e alla fine del campionato manca tutto il giorno di ritorno, che andrà obbligatoriamente inaugurato con una grande vittoria sul campo del Montpellier. La qualità, dopotutto, non manca al Monaco, che può contare su giocatori del calibro di Ben Yedder, Golovin e Volland, che è riuscito a trascinare i suoi giovani compagni a suon di gol e assist.

I pronostici di Montpellier Monaco

X2+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, è impossibile non puntare su Montpellier Monaco è una delle partite più interessanti di questa giornata di Ligue 1, anche perché vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un inizio di stagione decisamente positivo. Ad essere favoriti sono i monegaschi, che possono contare su una rosa nettamente più forte: il nostro consiglio, quindi, va all’. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’. Per quanto concerne i marcatori, infine, è impossibile non puntare su Ben Yedder , autore di un grandissimo inizio di stagione.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni