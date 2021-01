Union Berlino Bayer Leverkusen è il big match di questo 16esimo turno di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Union Berlino Bayer Leverkusen

L’Union Berlino, dopo una straordinaria stagione conclusa in 11esima posizione, sta vivendo un’annata ancora migliore. Il tecnico Urs Fischer ha infatti saputo costruire una squadra che sta riuscendo a competere per un piazzamento europeo. Impressionante, in particolare, il rendimento di Max Kruse, ritornato da un anno in prestito al Fenerbahce e subito riaffermatosi come uno dei migliori attaccanti della Bundesliga: la sua assenza, però, non si sta facendo particolarmente sentire, con i berlinesi che sono riusciti a mettere in fila cinque risultati utili consecutivi. Contro il Bayer Leverkusen, tuttavia, sarà difficile vincere.

La squadra allenata da Bosz, infatti, sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello. Al momento il Bayer Leverkusen occupa il secondo posto in campionato e può vantare la seconda difesa più solida del campionato. Allo stesso tempo, però, le qualità offensive non sono da sottovalutare: la mancanza di Havertz si sarebbe dovuta far sentire, ma l’allenatore olandese è riuscito a superare il suo addio riorganizzando completamente il reparto offensivo, che ha trovato in Alario, Wirtz, Diaby e soprattutto Bailey i suoi punti di forza. La velocità del giamaicano, in particolare, potrebbe essere un fattore nella sfida contro l’Union Berlino.

I pronostici di Union Berlino Bayer Leverkusen

1X per quanto riguarda la giocata EASY, mentre l’1X+Over 1,5 per la gioca HARD. Per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio non può che andare ad Union Berlino Bayer Leverkusen è una partita che si preannuncia spettacolare e combattutissima, dato che vede contrapposte le due formazioni che più hanno stupito in questo inizio di stagione. Benché le Aspirine siano nettamente favorite, abbiamo deciso di andare contropronostico l’per quanto riguarda la giocata EASY, mentre l’per la gioca HARD. Per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio non può che andare ad Alario , autore di un grandissimo inizio di stagione.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: 1X+Over 1,5

Marcatore: Alario

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni