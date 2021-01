PSG Montpellier è uno dei match più interessanti di questa 21esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di PSG Montpellier

Il PSG sta vivendo una stagione di transizione, che non ha gli permesso di consolidare sin dalle prime giornate la vetta del campionato francese. Al momento, puro occupando il primo posto, i Parisiens si trovano a pari punti con il Lilla e ad appena 2 punti dal Lione. Il nuovo allenatore Pochettino, però, dovrà necessariamente ampiare questo gab, soprattutto dopo che la vittoria della Supercoppa francese ha caricato moltissimo Neymar e compagni, che contro il Montpellier sono assolutamente chiamati a vincere.

Il Montpellier, dopo un inizio di stagione ad altissimi ritmi, sta infatti vivendo un periodo di involuzione, tanto che nelle ultime 5 partite sono arrivati appena 2 punti. Deludente, in particolare, la sconfitta subita contro il Metz, che ha nettamente ridimensionato le ambizioni della squadra di Zakarian, che comunque rimane in corsa per un piazzamento europeo. L’unico giocatore da osservare con una certa attenzione è Savanier, talentuosissimo trequartista e trascinatore della squadra di Montpellier.

I pronostici di PSG Montpellier

PSG Montpellier è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, anche perché vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive. Ciononostante, la superiorità tecnica dei parigini è schiacciante e sicuramente giocherà un ruolo fondamentale in questa partita. L’1+Over 1,5, quindi, è da prendere, come è anche da consigliare l’Esito Gol, che intorno a quota 1.90 non va lasciato scappare. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé: è lui il vero fuoriclasse della squadra di Pochettino.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Pereira, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

MONTPELLIER (4-3-3): Omlin; Sambia, Mendes, Congré, Ristic; Savanier, Ferri, Mollet; Laborde, Delort, Mavididi. All. Zakarian.