Bayer Leverkusen Wolfsburg è il big match di questa 18esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Bayer Leverkusen Wolfsburg

La squadra allenata da Bosz sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello, anche se nelle ultime partite sono cominciate ad arrivare le prime delusioni. Ciononostante, al momento il Bayer Leverkusen occupa un eccellente terzo posto, ad appena 3 punti dal secondo posto. Il gap con il Bayern Monaco primo, tuttavia, è diventato decisamente importante, anche se la vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund nell’ultimo turno potrebbe aver dato nuove energie a Wirtz e compagni, che contro il Wolfsburg sono assolutamente chiamati a vincere.

Il Wolfsburg, infatti, è insieme proprio alla squadra di Bosz e all’Union Berlino, la vera sorpresa di questa stagione di Bundesliga, essendo riuscita a mettere in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato sul suo vincente cammino. L’allenatore Glasner, infatti, è riuscito a dare solidità tecnica e tattica ad un progetto ambizioso, che può vantare in rosa alcuni giocatori di grandissima qualità: fra questi vanno assolutamente nominati Arnold, Brekalo e soprattutto Weghorst, vero trascinatore di questa squadra con 12 gol realizzati in 17 partite..

I pronostici di Bayer Leverkusen Wolfsburg

Bayer Leverkusen Wolfsburg è sicuramente la partita più interessante di questo 18esimo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due fra le squadre migliori del girone d’andata. Da una parte, infatti, troviamo la sorprendente formazione di Bosz, mentre dall’altra un Wolfsburg che sogna un posto nella prossima Champions League: a vincere, tuttavia, dovrebbero essere le Aspirine, per cui il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sul Multigol 2-4 del Bayer Leverkusen. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Alario: è la stagione della sua definitiva consacrazione.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-4

Marcatore: Alario

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell; Wirtz, Aranguiz, Amiri; Bailey, Alario, Diaby. All. Bosz.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Baku, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Brekalo, Philipp, Steffen; Weghorst. All. Glasner.