Monaco Marsiglia è il big match di questa 21esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Monaco Marsiglia

Il Monaco viene da 5 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima della società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopotutto, la zona Champions dista appena 4 punti ed è ancora da vedere quanto resisteranno Lione e Lilla. I monegaschi, quindi, si preparano a giocarsi il ruolo dell’outsider, che, se tutto andasse per il meglio, potrebbe anche ambire a mettere in pericolo il primo posto del PSG. La rosa a disposizione dell’ex tecnico del Bayern, dopotutto, è di alto livello.

Il Marsiglia di Villas Boas, invece, è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere nelle corde dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione non sono ancora stati in grado di trovare continuità e soprattutto la giusta motivazione per posizionarsi subito dietro al PSG. Al momento, infatti, i parigini distano ben 8 punti: tanti, soprattutto considerando che il Monaco potrebbe ulteriormente complicare i piani dell’allenatore portoghese.

I pronostici di Monaco Marsiglia

Monaco Marsiglia è il match più interessante di questa giornata di Ligue 1, dato che vede contrapposte due fra le formazioni più forti e interessanti di tutto il calcio francese. Se il Marsiglia sta vivendo un periodo di forma un po’ opaco, però, il Monaco è lanciatissimo e punta a tutta velocità a mettere in discussione il primo posto del PSG: l’1X+Over 0,5 dei monegaschi è quindi da prendere, come è da prendere anche l’1 secco, che intorno a quota 1.80 è particolarmente interessante. Come marcatore, invece, consigliamo di puntare su Ben Yedder, autore di un grandissimo inizio di stagione.

Giocata EASY: 1X+Over 0,5 Casa

Giocata HARD: 1 secco

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

MONACO (4-4-2): Mannone; Aguilar, Badiashile, Disasi, Sidibé; Martins, Fofana, Tchouameni, Geubbels; Ben Yedder, Volland. All. Kovac.

MARSIGLIA (4-3-3): Pele; Sakai, Caleta-Car, Gonzalez, Nagatomo; Sanson, Rongier, Kamara; Thauvin, Benedetto, Payet. All. Villas-Boas.