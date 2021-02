Shaquille O’Neal sarà sul ring della AEW nella puntata di Dynamite del prossimo 3 marzo, quando affronterà con Jade Cargill la coppia formata da Cody e Red Velvet. Come riporta eWrestlingNews, il match era nell’aria da tempo ed è stato finalmente ufficializzato nella giornata di ieri dalla compagnia di Tony Khan.

AEW, Shaquille O’Neal torna sul ring per sfidare Cody

L’ex stella NBA tornerà così a calcare un ring di wrestling a distanza di quasi 5 anni dalla sua apparizione nella André The Giant Memorial Battle Royal della WWE, andata in scena il 3 aprile 2016 nel corso di WrestleMania 32.

La sfida tra Shaq e Cody era nell’aria già da tempo, da quando cioè il primo aveva provocato il secondo invitandolo a combattere un match contro di lui. La risposta positiva dell’American Nightmare non si era fatta attendere, e nella giornata di ieri è arrivata finalmente l’ufficialità.

Si tratterà di un intergender Tag Team match, con Shaquille O’Neal affiancato dalla modella di fitness e amica personale Jade Cargill e Cody che invece avrà al suo fianco Red Velvet, scelta come sostituta al posto della moglie Brandi che attende un figlio e quindi non può lottare.

Interessante anche la scelta della data: la sfida andrà in scena nella puntata di Dynamite del 3 marzo, precedendo così di 4 giorni il PPV Revolution in programma il 7 dello stesso mese. Chiara la volontà della AEW di sfruttare quindi la presenza di Shaquille O’Neal per aumentare gli ascolti dello show settimanale in onda su TNT piuttosto che per catalizzare attenzione (e acquisti) sul PPV.

Sarà interessante scoprire quale sarà la resa del match, molto interessante dal punto di vista mediatico, sul piano lottato: O’Neal è un ex giocatore di basket con un’esperienza sul ring molto limitata, ma può essere considerato quasi un veterano rispetto a Jade Cargill, modella statuaria che però si troverà per la prima volta impegnata in un incontro di wrestling.