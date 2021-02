Alaves Real Valladolid è uno dei match più interessanti di questa 22esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia combattutissima.

L’analisi di Alaves Real Valladolid

L’Alaves, dopo un inizio di campionato tutto sommato discreto, è piombato in una profondissima crisi di risultati (l’ultima vittoria ottenuta in Liga risale addirittura al 23 dicembre), che non gli hanno permesso di allontanarsi da una zona retrocessione che spaventa e non poco Joselu e compagni. Contro il Real Valladolid, che si trova ad appena 1 punto, sarà già uno scontro salvezza, che potrebbe regalare alla formazione guidata da Abelardo 3 punti importantissimi.

Il Real Valladolid, pur trovandosi in 16esima posizione, ad appena 1 punto dalla zona retrocessione, non sta vivendo una stagione troppo negativa, con la squadra guidata da Sergio che ha più volte dimostrato di poter meritare un posto in questa Liga. La salvezza, che rimane complicata, passerà sicuramente dal talento e dai gol di Orellana e Weissman, arrivato quest’estate dal Wolfsberger con la fama del bomber purosangue e ancora incapace di prendersi sulla spalle l’attacco della squadra spagnola.

DI CHIRICO PARLA DELLA SUA VITTORIA E SPIEGA CHI VUOLE AFFRONTARE

I pronostici di Alaves Real Valladolid

Alaves Real Valladolid è una partita che si preannuncia combattutissima e soprattutto povera di emozioni, anche perché vede contrapposte due formazioni che di certo non spiccano per le loro doti offensive. Considerando la leggera superiorità tecnica dell’Alaves, quindi, vi consigliamo di puntare sull’1X, mentre come giocata HARD puntate sul Multigol 1-2 dei padroni di casa: difficile che segnino più di due gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Joselu, bomber della squadra di Abelardo.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Joselu

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni