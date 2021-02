Lecce Ascoli è uno dei match più interessanti di questo 21esimo turno di Serie B. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Lecce Ascoli

Il Lecce, pur essendo retrocesso in Serie B proprio a causa della sua fragilità difensiva, non sembra aver imparato la lezione. Fra le prime 10 squadre della serie cadetta, infatti, quella dei salentini è la peggiore, con 25 gol subiti. Di contro, però, la squadra allenata da Corini può contare sul secondo miglior attacco del campionato, capace di realizzare 35 gol in questa prima parte di stagione. A brillare, in particolare, sono state le stelle di Coda e Mancosu, autore di 7 gol e 9 assist in 18 partite. La sua qualità servirà tantissimo nella partita contro l’Ascoli, in cui i 3 punti sono quasi un must.

I picentini stanno infatti vivendo una stagione estremamente deludente, tanto che in questa stagione non si sono quasi mai allontanati dalla zona retrocessione. Ciononostante, nelle ultime partite la squadra allenata da Baroncelli è riuscita parzialmente a rialzarsi, conquistando 8 punti nelle ultime 5 partite. Contro il Lecce, quindi, l’Ascoli potrebbe ambire anche a conquistare un preziosissimo pareggio, ma tutto dipenderà dalla sua capacità di resistere alle folate offensive di Mancosu e compagni.

DI CHIRICO PARLA DELLA SUA VITTORIA E SPIEGA CHI VUOLE AFFRONTARE

I pronostici di Lecce Ascoli

Lecce Ascoli è una delle partite più interessanti di questa giornata di Serie B, anche perché l’esito finale potrebbe essere meno scontato del previsto: gli ospiti stanno infatti vivendo un buonissimo periodo di forma, mentre i pugliesi hanno recentemente deluso in più di un’occasione. Ciononostante, il nostro consiglio va all’1 secco, mentre come giocata HARD vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol, che intorno a quota 1.90 va assolutamente preso. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mancosu: è lui il leader del Lecce.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Mancosu

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni