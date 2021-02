Il ritorno di Edge ha ovviamente fatto piacere a tantissimi, dopo aver shockato il mondo l’anno scorso. Addirittura l’ex World Heavyweight Champion ha vinto la rissa reale e ora dovrà scegliere il suo prossimo avversario nel main event di Wrestlemania. Ma di chi è stata l’idea di far vincere proprio a Edge la Royal Rumble del 2021? A quanto pare, così come riporta il sempre informatissimo Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, l’idea di far vincere la Rumble alla Rated-R Supertar sarebbe stata…di Edge stesso.

WWE, Edge: ecco chi ha avuto l’idea di fargli vincere la Royal Rumble

The ultimate opportunist infatti avrebbe proposto alla WWE uno scenario in cui fosse proprio lui ad aggiudicarsi l’incontro a 30 uomini nell’omonimo PPV. Così, Edge è diventato il primo WWE Hall of Famer a vincere la rissa reale dopo la sua introduzione nell’arca della gloria.

Meltzer spiega però che inizialmente i piani per Edge erano molto diversi. L’intenzione della WWE era infatti quella di organizzare un I Quit Match a Wrestlemania tra lui e Randy Orton ma poi al canadese è venuta l’idea di provare a vincere la Rumble e fare un nuovo giro titolato. Proprio in virtù di questo cambio di programma, il match tra Edge e Randy Orton si è svolto lunedì a Raw invece che a Wrestlemania.

In questo momento i piani per Edge non sono ancora definitivi sull’avversario da scegliere. Pare però che la WWE voglia portarlo a scontrarsi contro Roman Reigns, magari per riproporre un match “Spear vs Spear” come quello poi saltato tra Reigns e Goldberg nella scorsa Wrestlemania.

Edge dunque farà una comparsata anche a SmackDown dopo essersi presentato a Raw e ad NXT per mandare messaggi ai campioni Drew McIntyre e Finn Balor.

