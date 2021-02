Huesca Real Madrid è una partita che si preannuncia a senso unico, vedendo contrapposte due squadre con rose e aspettative diametralmente opposte. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Huesca Real Madrid

Il Huesca, come era ampiamente pronosticabile, dovrà lottare fino all’ultima giornata di campionato per ottenere una salvezza che già ora appare difficilissima da conquistare. Al momento, infatti, la squadra allenata da Pacheta si trova in ultima posizione, a -3 dall’Osasuna quartultimo ma con ben 2 partite in più rispetto all’Elche penultimo. La rosa, dopotutto, non sembra essere stata costruita per rimanere a lungo in Liga: la sfida contro il Real Madrid, quindi, si preannuncia pressoché impossibile per i ragazzi di Pacheta.

Il Real Madrid ha vissuto un inizio di stagione decisamente turbolento, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa il secondo posto, con gli stessi punti del Barcellona ma a ben 10 lunghezze di distanza dall’Atletico Madrid, che ha anche una partita in meno. In ogni caso, il match contro il Huesca si preannuncia a senso unico, con Benzema e compagni che sono ovviamente favoriti. E proprio l’attaccante francese potrebbe rappresentare l’elemento più pericoloso per la porta difesa da Fernandez.

I pronostici di Huesca Real Madrid

Huesca Real Madrid è una partita che si preannuncia a senso unico, anche perché vede contrapposte due formazioni che non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra. La superiorità dei blancos, dopotutto, è chiara, e per questo motivo puntare sul 2 secco potrebbe essere una validissima scelta. Ciononostante, il nostro consiglio va all’Esito 12+Over 1,5, che intorno a quota 1.45 va assolutamente preso. Come giocata HARD, invece, puntate sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, vi consigliamo di puntare su Benzema: è lui il leader della squadra di Zidane.

Giocata EASY: Esito 12+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni