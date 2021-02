Schalke Lipsia è uno dei match più interessanti di questa 20esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia ricchissima di emozioni.

L’analisi di Schalke Lipsia

Lo Schalke, purtroppo, non ha bisogno di presentazioni: la squadra guidata da Gross, infatti, sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia. Mai dopo 19 partite di campionato i Knappen si erano trovati in ultima posizione con appena 8 punti, 15 gol realizzati e 49 subiti, che li rendono tanto il peggior attacco (insieme all’Arminia Bielefeld) quanto la peggior difesa della Bundesliga. Se fino un mese fa si erano cominciati ad intravede i primi segnali di risveglio, Harit e compagni sono nuovamente ripiombati in una gravissima crisi di risultati: battere il Lipsia, quindi, si preannuncia come una missione impossibile.

Il Lipsia, infatti, sta senza dubbio vivendo una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove ha ottenuto una meritatissima qualificazione agli ottavi di finale, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a 7 punti di distanza dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco estremamente rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante.

I pronostici di Schalke Lipsia

Schalke Lipsia è una partita che fino a tre stagioni fa sarebbe stata considerata un big match assoluto. Oggi, invece, gli ospiti partono ampiamenti favoriti, forti di una superiorità tecnica e mentale disarmanti. Per questo motivo, il 2 secco è da prendere, come è anche da prendere l’Over 2,5 dei Roten Bullen. Per quanto concerne i marcatori, invece, vi consigliamo di puntare su Angelino, autore di un inizio di stagione semplicemente strepitoso.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Angelino

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni